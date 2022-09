Winkeldeur in Breda gaat ondanks schreeuwend hoge energielasten nog niet vaak dicht: ‘Het besef moet nog indalen’

Lekker lang weekend kermis in Princenha­ge

BREDA - Vier dagen lang is het weer kermis in het hartje van Princenhage. Op de Haagsemarkt zijn van donderdag tot en met zondag tal van attracties te bezoeken. De kermis in 't Aogje combineert ouderwetse gezellige kramen met diverse attracties voor jonge en oude liefhebbers.

21 september