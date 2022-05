Tilburger (45) dreigt met mes in Vismarkt­straat Breda, man (24) uit Et­ten-Leur stootte per ongeluk tegen hem aan

BREDA - Een 45-jarige Tilburger is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Breda omdat hij een man had bedreigd met een mes. Dat gebeurde volgens de politie rond 03.30 uur in de Vismarktstraat.

14 mei