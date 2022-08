Wie lukt het nog om rond te komen? ‘Ik was 45 euro kwijt voor een normale lunch’

Dat hij twee keer per week boodschappen kan doen is een luxe, vindt Jermaine van Anson, 37 jaar. We zijn op het parkeerterrein van de Lidl in Oosterhout. ,,Zo kan ik vers eten kopen. Mijn moeder in Almere kan dat niet meer. Zij leeft van een klein pensioentje uit Suriname. Zij eet potgroente.”