Wie langs het Bels Lijntje fietst, moet straks het rijke verleden kunnen zien

Het Bels Lijntje heeft een rijke geschiedenis. Tussen Turnhout en Tilburg lag er ooit een treinverbinding. Het ging om het Nederlandse deel van de historische spoorlijn 29. De spoorlijn opende op 1 oktober 1967 en was aangelegd door de ‘Grand Central Belge’. In Noord-Brabant werd de spoorverbinding al snel ‘Bels Lijntje’ genoemd.

Het ‘Bels Lijntje’ moest dé route worden voor internationaal goederenverkeer tussen Nederland en België, maar al vanaf de start had de route weinig aantrekkingskracht. De spoorlijn werd een lokale lijn en het personenvervoer werd al in 1872 beperkt om in 1934 helemaal te stoppen. Ook het goederenvervoer ging bergaf en werd in 1960 stopgezet.

In de zomer van 1974 begon Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout op zondag met toeristische stoomtreinritten van Tilburg tot aan de grens en terug. De laatste stoomtrein reed in de zomer van 1981. In 1986 besloot de NS dat de lijn afgebroken mocht worden en in 1989 werd een fietspad aangelegd op de oude spoorbedding. In 1993 was het fietspad van Tilburg naar Turnhout, dat wel negen keer de grens overgaat, af. Deze loopt 22 km op Nederlands en 8 km op Belgisch grondgebied.

Opwaarderen

De betrokken gemeenten en de provincie Antwerpen willen het Bels Lijntje nog meer opwaarderen. ,,We willen nog meer beleving toevoegen”, zegt Mireille Colson van de provincie Antwerpen. ,,In de loop van 2023 worden om te beginnen enkele infrastructuurelementen aangebracht die als basis dienen voor de verdere uitwerking van de plannen: infoborden, rustplekken, doelenbewegwijzering.” De bedoeling is ook dat elementen die wijzen op het spoorverleden weer meer zichtbaar worden.