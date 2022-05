West-Brabantse reisexperts: ‘Luchthaven Düsseldorf goed alternatief voor Schiphol’

,,Never a dull moment in de reiswereld”, zegt Conny van Dongen van The Travel Club in Oosterhout. ,,Ik werk al dertig jaar in deze sector. Is er geen orkaan, dan is ergens wel een tsunami of een vulkaanuitbarsting. Of een coronapandemie, een oorlog. En nu dus de problemen op Schiphol. We hebben er mee te dealen en we proberen onze klanten zo goed mogelijk met raad en daad terzijde te staan.”