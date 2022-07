West-Brabantse huisartsen protesteren op het Malieveld: ‘Over tien, vijftien jaar geen huisartsen meer’

Sturm, huisarts in Bosschenhoofd en Zegge en tevens voorzitter van Huisartsenkring West-Brabant, maakt zich zorgen over de toekomst van zijn vak. door de toenemende werkdruk die hij en zijn collega’s ervaren. ,,Het vak staat dermate onder druk dat als we zo doorgaan, de kans groot is dat er over tien of vijftien jaar geen huisarts meer is.”