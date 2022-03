Weronika en Abed zamelen in voor Oekraïne: ‘Wij willen geen applaus, dit is het juiste om te doen’

Het raakt haar zichtbaar. Als Weronika vertelt over de Oekraïense chauffeur die gistermiddag de vrachtwagen vanuit Zundert naar de grens tussen Polen en diens vaderland reed ,,Hij brengt de lading en gaat dan vechten. Het is niet te bevatten, je weet niet of je hem nog terug gaat zien. Hij laat zijn gezin in Polen achter, om zijn familie in Oekraïne te beschermen.’’