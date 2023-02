Werkstraffen voor ‘geweldsexplosie’ tegen politie

Twee jubilea voor vrijwilli­gerspaar Van Gils in Prinsen­beek: ‘We zijn niet hier om alleen maar wat rond te baggeren’

PRINSENBEEK - Veertig jaar bij de scouting vieren ze niet, daar is geen beginnen aan. Vijftig jaar getrouwd wél. Peter en Anja van Gils (allebei 69) uit de Kapelstraat in Prinsenbeek zijn al decennialang minstens tien uur per week actief als vrijwilliger.

