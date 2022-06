Werken de geluidspanelen wel aan de zuidelijke rondweg? ‘Had eerst een nulmeting gedaan’

Vooraf gesteld, zegt Van Woensel, die zelf aan de route woont: ,,Dat de schermen eind vorig jaar zijn neergezet is hartstikke goed. De leefbaarheid van de bewoners staat daarmee ook terecht op de agenda. Maar we hebben de gemeente gevraagd om eerst een nulmeting te doen naar geluid. Dan komen ze aan met modellen en rapporten. Maar meten is echt weten. Dat is toen niet gebeurd. Dat er nu vragen worden gesteld is prima.”