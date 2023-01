Welkomstfeest voor Zundertenaren die Nederlander zijn geworden: ‘Ik hou van Zundert’

160 inwoners uit de gemeente Zundert zijn tussen 2019 en nu Nederlander geworden. Om hen welkom te heten, organiseerde de gemeente woensdag voor hen een welkomstdag. Zo’n 55 van hen kwamen naar ’t Wapen van Zundert. Mensen met een Eritrese, Soedanese of Canadese achtergrond.

Het is de eerste keer dat de gemeente Zundert een dergelijke dag op poten zet om nieuwkomers te verwelkomen. Omdat er in de coronatijd weinig kon, is ervoor gekozen om de nieuwe Nederlanders van de afgelopen jaren in één keer een welkomstdag te geven. Ze kregen een lunch met de burgemeester en een rondleiding door Zundert.

,,Het is een prettige dag. Ik voel dat we Zundertse mensen zijn”, zegt Morhaf Al Yousef. Vanuit Syrië vluchtte hij met zijn familie naar Nederland. Ze zitten samen aan een tafel in ’t Wapen van Zundert.

‘Al geven ze me een villa in Amsterdam, ik ga niet!’

Al Yousef is heel blij dat hij en zijn familie in Zundert zijn. ,,Ik hou van Zundert. Mijn moeder zegt altijd: ‘Al geven ze me een villa in Amsterdam, dan ga ik niet.’” Zelf denkt Al Yousef er net zo over. Hij voelt zich thuis in Zundert. Het dorp is ongeveer net zo groot als het dorp waar hij vandaan komt in Syrië. En dat is niet de enige overeenkomst.

,,Het ligt net zo ver van de grens, maar dan met België in plaats van Jordanië. En de grotere plaats in de buurt ligt ook ongeveer net zo ver. Alleen heet het dan Daraa in plaats van Breda.” Daarnaast is Al Yousef heel blij dat hij met zijn hele familie in Nederland is. ,,Ik ken mensen die al tien jaar zonder hun familie zijn.”

Quote Dit is een mooie start van een nieuwe traditie Burgemeester Joyce Vermue

Burgemeester Joyce Vermue zag dat de rondleiding door Zundert nauwelijks nodig was: ,,Ze weten al heel veel van Zundert, meer dan de helft heeft al eens dahlia’s getikt.”

De bedoeling is dat de gemeente vanaf nu elk jaar een welkomstfeest organiseert. ,,Dit is een mooie start van een nieuwe traditie.”