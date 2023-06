Wegpiraten die zich nergens iets van aantrekken, dan maar een snelheidsbegrenzer?

Hongerig NAC stroopt de mouwen op voor Emmen: ‘Wij geven niet op en zijn zo sterk als een stier’

Als één iemand voorop in de strijd gaat en voetbalt zoals de NAC-supporters dat willen zien, is het verdediger Anselmo García Mac Nulty. ,,Wij geven ons niet over en zijn ervan overtuigd dat we de finale kunnen bereiken.”