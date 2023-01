Weer wordt in Teteringen een perceel ‘gesplitst’ om extra huis te bouwen

Wat meespeelt in het besluit van het college is dat diverse andere percelen aan de Groenstraat ook al zijn ‘gesplitst’, zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd. Een nieuw, vrijstaand huis van minstens 4,5 ton in de vrije sector op een voormalig achtererf past volgens het college in het hedendaagse straatbeeld en is vergelijkbaar met de buurpercelen.