Weekendtips: 6 x dit kun je doen in Breda

Update + video Vrachtwa­gen verliest lading met 25 loodzware betonblok­ken op A16: lange file en schade aan wegdek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de A16 bij knooppunt Zonzeel heeft een vrachtwagen donderdagmiddag rond 16.15 uur een deel van zijn lading verloren. De weg lag bezaaid met 25 loodzware betonblokken, die per stuk 1000 kilo wegen. Het opruimen en schoonmaken is in volle gang.