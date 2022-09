‘We zijn er weer’: Kulturele Amateur Manifestatie Breda komt weer op stoom

Deze 38ste editie van de KAM heeft nog wel te maken met de naweeën van corona. Een aantal gezelschappen dat normaal altijd aanwezig is tijdens de manifestatie, kampt met een te kleine bezetting of is tijdens de pandemie opgeheven.

Puzzelen en haasten

De KAM werd in 1977 voor het eerst en in 2019 voor het laatst gehouden. Daarna ging er twee jaar lang een streep door het evenement vanwege covid. ,,Maar we zijn er weer’’, meldt voorzitter Han Pimmelaar. ,,Het was even puzzelen en haasten, maar het is weer gelukt. Culturele amateurgezelschappen zetten tijdens de KAM hun beste beentje voor op een echt theaterpodium.’’