Waterput in de tuin? Vanaf morgen ben je verplicht dat te melden: ‘Brabant verdroogt meer en meer’

Oproepje! Wat vinden Bredanaars eigenlijk van Tilburg?

Al sinds jaar en dag is er een vorm van gezonde rivaliteit tussen Breda en Tilburg. Dat heeft verschillende redenen: beide steden proberen studenten hun kant op te halen, staan in Brabant bekend om hun bruisende nachtleven én dan is er natuurlijk nog de eeuwige strijd tussen voetbalclubs NAC Breda en Willem II.