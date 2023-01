Waterlopen landgoed Wolfslaar in Breda ondergaan transformatie

Bomen wijken voor auto’s: parkeren in Mastbos Breda kan straks niet meer in de berm

BREDA - Bij restaurant De Boschwachter in het Mastbos in Breda zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor een parkeerterrein. Door de toegenomen drukte in het bos worden auto's daar vaak her en der in bermen geparkeerd.

7 januari