Water krijgt alle ruimte in nieuwe wijk ’t Zoet in Breda, en dat is hard nodig ook

Bredase kostuumont­werp­ster Léanne trots op haar The Masked Sin­ger-creaties: ‘Wat een droomfina­le’

BREDA - Voor de derde keer op rij won vrijdagavond een BN’er met een creatie van de Bredase kostuumontwerpster Léanne van Deurzen de finale van The Masked Singer. De Tijger en de Joker, beiden kostuums ontworpen en gemaakt door Van Deurzen, streden tegen elkaar in de finale. „Het is natuurlijk geen wedstrijd voor kostuums, maar dit was wel héél leuk.”

31 december