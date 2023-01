Wat doen we aan met carnaval? Dit zijn de trends van 2023: ‘Piemelpakken kunnen echt niet meer’

OPINIE ‘De bus is niet per se hét redmiddel tegen vervoersar­moe­de in dorpen en buitenge­bie­den’

In de nieuwe dienstregelingen die in december van kracht werden, rijden minder bussen dan voorheen, met name op het platteland. Slecht voor de mobiliteit van kwetsbare ouderen en scholieren, zegt lector mobiliteit Paul van de Coevering maar: ‘Veel maatregelen voor het verminderen van vervoersarmoede liggen ook buiten de wereld van de mobiliteit.’

6 januari