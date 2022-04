Waarom gaat het toch elke keer zo vreselijk mis bij jeugdgevangenis Den Hey-Acker

met video 800 eieren vliegen door de lucht in Princenha­ge: ‘Soms vliegt een ei het publiek in’

BREDA - De Messias is opgestaan met Pasen. En in Princenhage zelfs drie maal. Team de Messiassen meldt zich in opperbeste stemming voor de jaarlijkse eierwerpwedstrijd.

18 april