‘Vuurwapengeweld is een plaag, slechts bedoeld voor één ding: ellende’

Plan voor uitbrei­ding Van GoghHuis krijgt gedeputeer­de handen op elkaar

ZUNDERT - Het is nog een plan. Maar wel één waar al goed over is nagedacht. Het Zundertse Vincent van GoghHuis wil uitbreiden met een nieuwe pand achter in de tuin. Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA/ Erfgoed, Cultuur) is enthousiast.

14 april