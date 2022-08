‘Vuelta-momentje’ in Grote Kerk Breda gaat de wereld over: ‘We leefden hier zo lang naar toe’

50 jaar na de mistramp / met video Slachtof­fers van mistramp bij Prinsen­beek waren kansloos, hulpverle­ners machteloos: ‘Ik heb mensen levend zien verbranden’

PRINSENBEEK - Dertien doden en tientallen zwaargewonden. De kettingbotsing in de mist bij Prinsenbeek van vijftig jaar geleden is een van de zwaarste verkeersongelukken in Nederland ooit. Bij ambulancebroeder Kees Kustermans zijn de herinneringen aan deze ramp nooit weggeweest, hooguit verdrongen.

20 augustus