Vrouw uit Breda mishandelt buschauffeur en bijt boa in zijn arm

Politie zoekt fietsster die betrokken was bij ongeluk in Breda waarbij motorrijd­ster been brak

BREDA - Bij een ongeluk vorige week op de Robijnstraat in Breda is een 49-jarige vrouw uit die stad zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie maandagmiddag in een getuigenoproep. Het ging mis op woensdag 16 maart, rond 13.50 uur.

21 maart