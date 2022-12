Vrouw (77) weer herenigd met geliefde accordeon na diefstal in Breda

Normaal gesproken staat de accordeon bij de voordeur van de Bredase, maar afgelopen woensdag was haar geliefde muziekinstrument opeens verdwenen. De vrouw deed dezelfde dag aangifte van de diefstal. Een onbekende man was het appartementencomplex binnengekomen en had de accordeon gestolen.

Te koop aangeboden

In de zoektocht naar het instrument, keek de politie onder meer op Marktplaats. Het was al direct raak: iemand had de accordeon al te koop aangeboden. ,,Middels persoonsgegevens van Marktplaats, zijn we op een adres beland”, vertelt een wijkagent donderdag. Dus bracht de politie een bezoek aan de betreffende woning, gelegen in een andere buurt in Breda.