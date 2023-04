Vrolijk worden van vinyl tijdens de Record Store Day: ‘Met een LP heb je iets tastbaars in handen’

Zoon gooit zes gram coke in toilet, nu dreigt gezin uit huis gezet te worden

OOSTERHOUT - Een gezin aan de Akeleistraat in Oosterhout probeert via de rechter te voorkomen dat hun huis voor drie maanden wordt gesloten en dat ze mogelijk op straat belanden. Tijdens een huiszoeking in november vorig jaar werd ruim zes gram cocaïne gevonden in het toilet, erin gegooid door een van de zonen.