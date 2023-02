Vrachtwagens blokkeren al dagen de weg: ‘Ik sta hier al acht uur, maar wanneer ik naar binnen mag?’

Rechter wijst verzoek Alwel af, dus zijn de buren blij: Et­ten-Leur­se ‘dealer’ mag in huis blijven

ETTEN-LEUR - ,,Hier trekken we de champagne voor open”, zegt advocaat Peter Schouten in reactie op het bericht dat cliënt Ruud van N. in zijn Etten-Leurse huurwoning mag blijven. De rechter heeft het verzoek van woningcorporatie Alwel om de huurovereenkomst te mogen ontbinden afgewezen. Buren zijn daar blij om; vorig jaar tekenden 27 van hen een petitie om steun aan N. te betuigen.

