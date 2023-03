Voormalig kerkgebouw aan Cimburgalaan in Breda wordt kantoor

In het kerkgebouw uit 1966 hebben verschillende kerkgenootschappen elkaar door de jaren heen afgewisseld. De Doopsgezinde Gemeente verkocht het gebouw in 2017 aan aanbieder van particulier onderwijs Winford. Winford heeft sinds 2019 ook een vestiging aan het Stationsplein in Breda. De gemeente meldt dat het schoolgebouw een kantoorfunctie krijgt. Het is niet bekend welk bedrijf zich straks in de kantoorruimte vestigt.