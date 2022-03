Voorjaarsschoonmaak in Baarle-Nassau: zwerfafval in bermen en sloten opgeruimd

BAARLE-NASSAU - Zaterdagochtend waren er heel wat Baarlenaren in de weer met het schoonmaken van hun zonovergoten dorp. In het totaal gaven 269 leden van elf buurtverenigingen en organisaties uit de hele gemeente zich op voor de jaarlijkse Opschoondag. Er bevonden zich 85 kinderen onder de aanmelders.

Organisator van de landelijke Opschoondag is de stichting Nederland Schoon. Het motto luidt ‘elke verpakking telt’. De gezamenlijke voorjaarsschoonmaak staat ieder jaar op de laatste zaterdag van maart op de kalender. Dit jaar al voor de twintigste maal. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, sportclub, school of hun collega’s samen de buurt schoonmaken.

Vanaf negen uur gingen de Baarlese schoonmakers in hun buurt op pad om het zwerfafval in de bermen en sloten in te zamelen. De gemeente zorgde voor de opruimmaterialen, zoals prikkers, handschoenen en vuilniszakken. “Het is best gezellig werk, zeker vandaag met dat mooie lentezonnetje er bij”, zei een schoonmaker langs de randweg. Zijn collega aan de overkant beaamde dat: “Lekker bezig zijn en onderweg buurten”, riep ze.

‘Vroeger lag er meer rotzooi’

Gezellig was het ook in de Oordeelsestraat waar leden van het buurtschap Oordeel na het samen koffiedrinken aan de slag gingen. Het kruisbeeld langs de weg kreeg ook een beurt. Een groep kinderen maakte het terrein rond Zorgboerderij de Hardel Hoeve schoon. Bij de Sint Salvatorkapel van Nijhoven nam een lid van Buurtvereniging Nijhoven-Veldbraak-Kievit de parkeerplaats onder handen. Voor de Lourdesgrot stak een wandelaar een kaarsje op en sloeg een kruisje. “Nog steeds gooien mensen troep in de berm maar vroeger lag er meer rotzooi dan tegenwoordig”, volgens hem.

Verderop was een moeder bezig met afval prikken uit een droge sloot. Haar dochtertje vond lege blikjes. Zo leerde ze dat alles wat je vol meeneemt je ook leeg weer mee terug moet nemen. Richting de Kievit ruimden twee dames de gedumpte rommel in de berm op. Ook de weg naar Chaam kreeg een beurt. “Ik heb de fiets maar meegenomen, want ik moet ook nog terug”, legde een prikker lachend uit. De gemeente haalde het verzamelde afval op. De oogst bestond uit wikkels, verpakkingen, sigarettenpeuken, blikjes en plastic zakjes. Als dank voor al het werk trakteerde de gemeente zaterdag de schoonmakers op worstenbroodjes en appelflappen.

