Voor de tweede keer in 69 jaar komt de Acht langs het huis van Annie: ‘Ik blijf hier de hele dag zitten’

Bredanaar (67) moet 16 jaar de cel in voor vermoorden van zijn vrouw: ‘Minuten­lang een strijd op leven en dood’

BREDA - De 67-jarige Bredanaar Jan B., die in 2021 op gruwelijke wijze zijn vrouw om het leven bracht, is veroordeeld tot 16 jaar cel. Hoger dan de 14 jaar die was geëist. De rechtbank in Breda acht moord bewezen. ,,Het slachtoffer heeft minutenlang een strijd op leven en dood geleverd”, aldus het vonnis.