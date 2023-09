Volop boetes voor foutparkeerders aan het Nonnenveld: ‘Gedragsverandering realiseer je niet in één week’

Niels Laros (18) mist op haar na Nederlands record op 1500 meter in Diamond League

Het 18-jarige hardlooptalent Niels Laros heeft zich weer doen gelden in de mondiale top van de 1500 meter. De atleet uit Oosterhout, die vorige week op de WK atletiek in Boedapest als tiende finishte in de finale, eindigde na een sterke eindsprint als zesde in de wedstrijd van de Diamond League in Zürich. Hij bleef met 3.31,63 net boven zijn Nederlands record van 3.31,25. De Amerikaan Yared Nuguse won in 3.30,49.