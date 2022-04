Vier koninklijke onderscheidingen in Zundert

Cijfers over geweld in jeugdgevan­ge­nis Den Hey-Acker onthutsend

BREDA - Agressie en geweld zijn aan de orde van de dag in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Dat blijkt uit het grote aantal incidenten waarvan jaarlijks melding wordt gemaakt. Net als in andere jeugdgevangenissen richt de agressie van de jonge delinquenten zich vooral tegen het personeel.

22 april