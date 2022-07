Videograaf Deni Kukura vluchtte als kind uit Kroatië, 30 jaar later staat hij er op festival Ultra Europe

InterviewDeni Kukura (33) kwam op zijn vierde in Breda terecht nadat hij met zijn ouders vluchtte uit Kroatië voor de oorlog in Joegoslavië. Inmiddels reist hij als videograaf en fotograaf met dj’s de hele wereld over. ,,Alles is mogelijk in Nederland, als je er maar hard genoeg voor werkt. Ongeacht je afkomst of identiteit.”