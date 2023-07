Verwarde Tomas heeft enkel liefde nodig: ‘Als ik langer moet zitten, ben ik bij hem

Weer ruit aan diggelen bij woning onder voormalige pillenfa­briek: ‘Ik heb met niemand een conflict’

BREDA - En weer was het raak bij het huis van Gerrie Vermeulen. Zondagnacht rond 03.00 uur vloog er een grote kei door het raam aan de voorzijde van zijn woning aan het Oranje Nassauplein in Breda. ,,Maar ik laat me niet wegjagen.”