Vervoersverbod voor kippen, eieren en poep in grensregio van Wernhout tot Baarle

Komen er vaccins?

Normaal gesproken is de vogelgriep er niet in de zomer, maar nu is de ziekte al bijna een jaar in Nederland, zegt De Jong. Daardoor zitten pluimveehouders al lang in onzekerheid. ,,De vraag van pluimveehouders is, kunnen we niet gewoon vaccineren? Er wordt in het buitenland geëxperimenteerd met vaccins maar die zijn nog niet goedgekeurd voor de Europese markt.”