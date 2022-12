Verval straatkunst vraagt steeds meer aandacht bij Blind Walls Gallery

BREDA – In 2017 schilderde Kelsey Montague twee enorme vleugels op de muur van De Stadsgalerij in Breda. Het ooit populaire kunstwerk van de Blind Walls Gallery is ten onder gegaan aan graffiti en algeheel verval.

Jarenlang was het kunstwerk een dankbaar decor voor makers van een selfie. Zo heeft kunstenaar Montague het ook bedacht. De vleugels zijn pas volmaakt met een figurant in het midden. Foto’s worden er niet meer gemaakt. De ooit fraaie muur is verworden tot een treurig stemmend toonbeeld van vandalisme.

Toenemend punt van aandacht

Verval is een toenemend punt van aandacht voor de Blind Walls Gallery. De organisatie heeft sinds 2014 dik honderd muren omgevormd tot een culturele trekpleister. Project manager Stein de Bont legt uit dat een schildering, afhankelijk van de ligging en de ondergrond, ongeveer tien jaar op kleur blijft. Hierna moet het kunstwerk worden bijgewerkt.

Blind Walls Gallery houdt dit nauwlettend in de gaten, meent De Bont. Taggers (mensen die hun initialen op de muur spuiten) hebben doorgaans respect voor streetart, maar dit verandert zodra het verval intreedt. Als één vandaal de spuitbus over het kunstwerk haalt, volgen er vaak meer.

Rivaliteit

Eén keer werd de illegaal aangebrachte boodschap gerespecteerd. Op Mols Parking werd in 2015 binnen enkele dagen een nieuwe schildering beklad met de tekst: fuck off. De Bont: ,,Misschien is dit gedaan door een lokale kunstenaar. Er was kritiek omdat voor de klus een buitenlandse kunstenaar was gevraagd. Johan Moorman, de maker van het kunstwerk, vond de kreet wel passen bij het thema van de schildering: rivaliteit. De tekst is daarom nooit verwijderd.”

Muurschilderingen kunnen hufterproof worden gemaakt met een speciale coating. Toch kiest Blind Walls Gallery zelden voor deze oplossing. ,,De coating is vettig en het glimt. Je ziet het en dat is vaak niet mooi”, motiveert De Bont. Daarbij is een coating prijzig. Het is goedkoper om de ongewenste tekst over te schilderen.

Vandalisme

Overigens typeert Blind Walls lang niet alle illegale graffiti als vandalisme. Breda heeft op streetart gebied heel wat talent. Op initiatief van de gallery zijn er nabij Brack in de Speelhuislaan twee oefenmuren gerealiseerd waar deze talenten zich in alle rust kunnen ontwikkelen.

Wat er met de vleugels op de gevel van De Stadsgalerij gaat gebeuren, is nog onbekend. Restauratie is een optie, maar ook een nieuwe muurschildering is een mogelijkheid. Maar eerst zal de gemeente, die eigenaar is van De Stadsgalerij, de muur moeten opknappen. Momenteel laat het pleisterwerk los, wat iedere inspanning nutteloos maakt.