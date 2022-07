Vertrekkend Curio-onderwijsdirecteur Kees van Steen: ‘Hier leren kinderen geen vakken, maar vaardigheden’

Bubble tea verovert Breda: 4 nieuwe zaken in de binnenstad in bijna een jaar tijd

BREDA – In Taiwan is het drankje al decennia een hit. Nu verovert bubble tea ook Breda. In nog geen jaar tijd zijn in de binnenstad vier bubble tea bars geopend. De klanten zijn overwegend jong en hip. Ze bestellen bubble tea niet tegen de dorst, maar drinken om even te genieten met vrienden.

7 juli