Verslag vanaf Perron 7: Cristina en Sam deden ‘beste cursus ter wereld’ op butlerschool

Sproeien met slootwater in deel West-Bra­bant weer aan banden

BREDA - Door de aanhoudende droogte wordt het sproeien van water uit beken of sloten in een deel van West-Brabant opnieuw verboden. Met directe ingang mogen boeren in het gebied Aa en Weerijs onder Breda niet meer beregenen met oppervlaktewater.

29 juli