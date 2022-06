Verfrissende duik in het diepe in heet Breda

met video Auto botst tegen stadsbus in Breda, automobi­list gewond naar het ziekenhuis

BREDA - Op de kruising van de Terheijdenseweg en de Moerlaken in Breda is dinsdagochtend een auto op een stadsbus gebotst. Hierbij raakte de automobilist gewond, hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur werd in een ambulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

14 juni