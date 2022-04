Verdachten grootschalige cocaïnehandel uit Breda en Oosterhout 90 dagen langer vast

Bredase guldens uit 1880 bieden tot op de dag van vandaag jonge theaterma­kers een steun in de rug

BREDA - Wie herinnert zich in Breda nog de bouw van schouwburg Concordia? Niemand natuurlijk. Dat was in 1880. Toch is het geen voltooid verleden tijd. Integendeel. De oprichters van destijds steunen nog altijd Bredase talenten.

