Verdachte vrijuit ondanks toebrengen diepe halswond met kapot bierglas

Scooterrij­der opgepakt in Breda na dodelijke aanrijding met fietser in Amsterdam

Een fietser is woensdagavond rond 23.20 uur overleden na een aanrijding met een scooter op het Rembrandtplein in Amsterdam. De 19-jarige bestuurder van de scooter had het voertuig achtergelaten en was gevlucht. Agenten hebben hem donderdagochtend in Breda weten aan te houden.