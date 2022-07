Bij de rechter Maakte Lisa (28) een nachtelij­ke wandeling of was ze op inbrekers­pad?

BREDA - Lisa (28, uit Bergen op Zoom) en Bjorn (35, uit Oosterhout)* lopen achter elkaar de Bredase rechtbank in. Ze kennen elkaar, ze staan voor hetzelfde delict vandaag terecht, maar gunnen elkaar geen blik waardig. Beiden worden verdacht van een (poging tot) inbraak in een woning in Hoeven op 30 maart 2022.

