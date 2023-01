Veiligheidsregio en politie: ‘Rustige jaarwisseling in West-Brabant’

BREDA- De jaarwisseling is rustig verlopen in West-Brabant. ,,Als dit een voorbode is voor de rest van het jaar, dan hebben we weinig heisa”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In de hele regio zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest. ,,Het was een rustige nacht”, vertelt Louise Schneider van de Veiligheidsregio. ,,We hadden deze jaarwisseling goed voorbereid. Er is veel tijd en energie ingestoken.” Dat komt omdat dit de eerste jaarwisseling was na twee coronajaren. Dus zonder beperkingen én met vuurwerk. ,,Het was nog even spannend omdat overal de vuurwerkshows werden afgelast. Dat zou reuring kunnen opleveren, maar dat is niet gebeurd.”

Ook de politie herkent zich, onder voorbehoud, in dit beeld. In steden als Breda, Oosterhout, Roosendaal en Bergen op Zoom is de jaarwisseling zonder grote bijzonderheden verlopen.

In Breda vond er op oudejaarsavond nog een incident plaats in de Hoge Vucht. In de omgeving van de Wensel Cobergherstraat is met vuurwerk naar agenten gegooid. Bij dat incident zelf zijn geen aanhoudingen verricht. In Breda-Noord zijn later wel twee aanhoudingen verricht voor het verstoren van de openbare orde.