Veel te onveilig: glas en blik taboe tijdens carnaval in binnenstad Breda

Paarden en honden

,,Mensen die vallen raken gewond door glas, scherven of scherpe randen van blikjes. Of, nog erger, het wordt als wapen gebruikt”, aldus het college. ,,Ook voor hulpverleners en bijvoorbeeld de paarden en honden van de politie zorgt het verpakkingsmateriaal op straat voor gevaarlijke situaties en lekke banden. Hierdoor kunnen zij hun taak niet goed uitvoeren en dat komt de veiligheid niet ten goede.”

De lokale horeca is blij met het glas- en blikverbod. Het voorkomt namelijk dat carnavalsvierders hun eigen drank meenemen. Dat is een grote ergernis bij ondernemers, zegt Johan de Vos namens Koninklijke Horeca Nederland in Breda.

,,Mensen verwachten te veel gratis, maar de tijd dat je veertien bakken Jupiler kan opstapelen naast een boom op de Grote Markt is voorbij. Want entertainment, muziek. versiering, schoonmaak… Het kost allemaal geld”, aldus De Vos.

Pallets vol bier

,,De hoeveelheden drank die daar worden omgezet zijn gigantisch. Pallets vol bier worden er afgeleverd en verkocht’’, vertelt De Vos. ,,Maar zo werkt het volgens mij niet. Je zou van de supermarkten in de stad op zijn minst verwachten dat ze een beetje bijdragen aan carnaval. Al is het alleen maar met de schoonmaak. Maar ze betalen niets. Helemaal niets en dat zou niet moeten kunnen. Op deze manier gaan steeds meer evenementen kapot.”

Om het glas- en blikverbod mogelijk te maken is vorig jaar de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. Daarin staat formeel dat het ‘verboden is om in een daarvoor aangewezen gebied drinkgerei van glas en/of geopende én ongeopende verpakkingen van glas of blik bij je te hebben’.