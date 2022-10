Veel goede herinneringen en soms een beetje heimwee

BREDA - Een vrolijk weerzien tussen (oud)wijkgenoten deze zondagmiddag in café-zaal Het Witte Schaap in Breda, waar een zeer geslaagde Tuinzigt-reünie werd gehouden.

,,Daar in die brandgang rookte we onze eerste sigaretjes en werd ik voor het eerst door een jongen gekust. Als dat steegje toch eens kon praten.” Marijke Bastiaansen (59) staat voor café-zaal Het Witte Schaap een sigaretje te roken samen met Guido Kloosterman (59). Bastiaansen is jaren geleden uit Tuinzigt verhuisd en woont tegenwoordig in Veldhoven. Nu ze hier weer in haar oude wijkje is, komen de herinneringen als vanzelf weer boven. ,,Je dacht dat je stiekem je gang kon gaan maar ondertussen hoorden je ouders via via toch altijd weer wat je uitgespookt had.”

Ook Klossterman, nu wonend in Bavel, herinnert zich nog hoe hij indertijd zijn voor het eerst een meisje kuste. ,,In het souterrain van die flat daar. We zouden gaan tongen maar hadden geen idee wat het inhield dus gaven we elkaar maar honderd kusjes.”

Zowel Kloosterman als Bastiaansen kijken met plezier terug op hun jeugd in de Bredase volkswijk. ,,Ik zou het direct weer over willen doen”, zegt Kloosterman. Bastiaansen gaat nog een stapje verder. ,,Ik zou er zó weer naar terug verhuizen. Als ik mijn ouderlijk huis zou kunnen krijgen, kwam ik meteen.”

Altijd buitenspelen

Een reünie nodigt uit tot het ophalen van herinneringen. ‘Altijd lekker buitenspelen’ en ‘hele dagen voetballen’, wordt door verschillende bezoekers genoemd als onderdeel van die fijne jeugdherinneringen. Dikke Net passeert eveneens de revue. Deze forse – naar het schijnt zeer forse – vrouw runde een snoepwinkeltje via het raam aan de straatzijde. Hier kocht je voor vijf cent een schuimblok of een lolly. ,,En ze verkocht de sigaretten per stuk”, haal Marijke aan. ,,Makkelijk, want dan hoefde je geen pakje te verstoppen op je kamer.”

Ergens tussen de 200 en 250 (oud) Tuinzigtbewoners kwamen op de reünie af. Een aantal waar de organisatie zeer content mee is. De zaal waar het feest plaatsvindt is volgehangen met fotoslingers. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers zal ergens rond de zestig, vijfenzestig liggen.

Café-zaal Het Witte Schaap hangt vol met foto's.

Bredase prominenten Ad Romijn en Pim van Ginneken (beiden overigens niet afkomstig uit de wijk) zijn benaderd om de middag aan elkaar te praten. Ze praten met oud-wijkbewoners als Ad Nijkamp, die indertijd nog een van Vader Abrahams zeven zonen was, en ze leiden het filmpje in van muziekkunstenaar Carlo Balemans die nu in Columbia woont. Wanneer troubadour Van Ginneken later op de middag ‘Brabant’ van Guus Meeuwis inzet, haken bezoekers massaal in. Onderwijl vloeit het bier en lopen de meiden van de bediening af en aan met borrelschalen vol plakjes worst en blokjes kaas.

Bets Timmermans (68) is haar leven lang in Tuinzigt blijven wonen. ,,Alles is er leuk. En al is het af en toe niet zo leuk is, dan lossen we dat ook wel weer op. Het gaat erom dat de buren met elkaar overweg kunnen. En als we als buren zien dat iemand hulp nodig heeft, dan helpen we.”

Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de berichtgeving en beeldvorming rond Tuinzigt niet altijd rooskleurig. Het is een gemêleerde wijk, mensen zouden er af en toe een kort lontje hebben en ja, mensen drinken er graag een biertje in de voortuin. Daarnaast is er gedoe met drugs. ,,Maar dat heb je in andere wijken ook”, meent medeorganisator Christ van Althuis.

Met ruim 200 bezoekers is de organisatie dik tevreden.