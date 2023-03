Veel energiedrankjes en opvallend weinig plastic flessen in de bosjes

BREDA / GEERTRUIDENBERG - ,,Ik ga de hele tijd slootje in, slootje uit. Er ligt daar zóveel rotzooi.” Julius (11) bruist van de energie en is vast voornemens na de middagthee nóg een rondje te doen. Samen met zijn moeder Nathalie van der Pas is hij bezig de Tuinbouwweg in Made schoon te maken, in het kader van de Landelijke Opschoondag.

De vangst? Meerdere ramvolle vuilniszakken, gevuld met sigarettenfilters, energiedrankjes, McDonalds-afval, bierblikjes en opvallend veel flessen WD40. ,,Het wordt hier gewoon weggegooid door fietsers, of het waait hierheen. We vullen de vuilniszakken in ieder geval wel heel gemakkelijk”, zegt Van der Pas.

Het is zaterdag een opvallend beeld. Talloze mensen zijn bewapend met een knijper, handschoentjes en een vuilniszak, om samen afval in de openbare ruimte te rapen. Julius telde het aantal bierdopjes: 34. Het aantal mondkapjes lag een stuk lager dan vorig jaar. Maar wat overheerst: ,,Ik snap niet dat mensen zoveel rotzooi op straat gooien.”

Quote Wat opviel is de hoeveel­heid blikjes. Ook dieper in de bosjes ligt veel, ook echt ouder afval Els Duijzer

Patrick en Els Duijzer maken met hun kinderen Laure (8) en Lars (10) hun straat in Geertruidenberg schoon. ,,Wat opviel is de hoeveelheid blikjes. Ook dieper in de bosjes ligt veel, ook echt ouder afval.” Plastic flessen werden nauwelijks gevonden, wat het vermoeden geeft dat het invoeren van statiegeld op de flesjes werkt. Het aantal blikjes daarentegen is nu nog enorm, maar ook hier zul je per 1 april bij inlevering statiegeld voor terugkrijgen.

Vuilniszakken, knijpers en handschoenen

Wethouder Tommie Mertens maakte een rondje langs de vrijwilligers. De gemeente faciliteert niet alleen vuilniszakken, knijpers en handschoenen, maar trakteert deelnemers ook op een lunch, die de wethouder persoonlijk kwam afleveren. ,,Dit jaar hadden we 87 aanmeldingen van mensen die wilden helpen, bovenop de vaste club van zo’n 155 mensen”, zegt hij.

,,Er wordt inderdaad veel afval gevonden. Dat is enerzijds een slecht teken. Tegelijk merk je dat er steeds meer mensen willen helpen het op te ruimen, dus uiteindelijk ben ik trots op die volle zakken.” Ook hij hoopt dat er straks veel minder blikjes zomaar op straat gegooid worden ,,Albert Heijn doet die plastic clipjes van hun brood nu ook weg. Erg goed, dat zijn van die kleine plasticjes die je veel tegenkomt.”

Uitlaten van de hond

In het Wilhelminapark in Breda wordt opvallend weinig afval gevonden, tot tevredenheid van de twaalf opruimers. Veel mensen uit de omgeving ruimen al afval op bij het uitlaten van de hond; de buurt lijkt hier het hele jaar goed voor het park te zorgen. ,,Het is inderdaad een relatief kleine vangst”, zegt Sandra Oomkes. Natuurlijk vindt ze hier en daar wel rotzooi. Flesjes komt ze nauwelijks tegen, wel veel blikjes. Ze complimenteert het Onze Lieve Vrouwelyceum. ,,Ik geloof dat de conciërge er echt werk van maakt dat zoveel mogelijk afval in de vuilnisbak komt.”

Leonie van de Pol raapt kleine troepjes op rondom de Duitse tank. ,,Het is zeker geen Valkenberg na Parkies”, zegt ze. ,,Je vindt veel kleine dingetjes, zoals sigarettenpeuken en ook nog confetti van carnaval.” Midden in het park poetst de man van Oomkes, Jos, kunstwerk de blauwe stoel van Klaas Gubbels. ,,Dit leek de buurt een prima moment de stoel ook weer eens te laten blinken.”

Statiegeld op blikjes Tussen het afval dat tijdens de Landelijke Opschoondag werd opgeruimd, zaten vooral heel veel blikjes. Vuilniszakken vol werden er gevonden. Vanaf 1 april wordt er landelijk statiegeld geheven op drinkblikjes met een inhoud van drie liter of minder. Net als bij flesjes gaat het om 15 cent statiegeld. Op kleine flesjes frisdrank en water zit sinds 1 juli 2021 al statiegeld. Inmiddels blijkt dat 80 procent van alle plastic statiegeldflessen retour komt. De meeste komen via supermarkten en tankstations, maar er zijn ook innamepunten bij sportverenigingen, bioscopen, pretparken en vliegvelden. In totaal zijn er al ruim 20.000 innamepunten voor statiegeldflesjes en dat aantal groeit. 31 procent van de mensen kiest ervoor het statiegeld weleens te doneren aan het goede doel. Van de leeftijdsgroep onder de dertig jaar is dat zelfs 70 procent.

Volledig scherm Landelijke Opschoondag in Wilhelminapark in Breda. Owen de vries (r), organisator van deze actie, heeft net een wodkafles opgeraapt. © Pix4Profs-Ron Magielse