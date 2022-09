Van nooit sporten naar 5 kilometer rennen, Shama doet het bij de Singelloop: ‘Dat haalt ze nu met gemak’

Nieuwe daklozenop­vang in Breda maakt eind aan rumoer en stress: ‘Zelfs meest onrustige cliënt voelt hier rust’

BREDA - In de oude daklozenopvang aan de Slingerweg in Breda vroegen de cliënten zich vaak af: waar ben ik in terechtgekomen? Daarom draait het in het gloednieuwe gebouw, op dezelfde locatie aan de Slingerweg, nu om twee dingen: rust en herstel.

9:59