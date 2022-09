Van miljoenenfraude beschuldigde stichting uit Made heeft nieuw bestuur: ‘We willen vooruit’

Komt de door vermeende miljoenenfraude in problemen geraakte liefdadigheidsstichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) in Made er nog bovenop? Van opgeven wil het nieuwe bestuur in ieder geval niks weten. ‘De historie is wat het is. Wij willen enkel vooruit.’