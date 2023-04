Uitslaande brand bij Axell Logistics op industrieterrein in Etten-Leur, deel van het pand stort in

Gaat Toon Gerbrands nou wel of niet naar Vitesse? NAC en Arnhemse club staan lijnrecht tegenover elkaar

Er is de nodige onduidelijk rondom NAC-adviseur Toon Gerbrands. De ex-directeur van PSV zou volgens Vitesse ook in Arnhem de directie van officieel advies gaan voorzien. Maar volgens zowel NAC als Gerbrands is het klinkklare onzin.