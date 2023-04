Uitslaande brand bij Axell Logistics in Etten-Leur is onder controle, blussen gaat nog uren duren

Tim (30) vreest de pil die hem juist zo helpt: ‘Maken mijn antidepres­si­va mij tot een ander mens?’

BREDA – Journalist Tim van Boxtel (30) durfde soms maandenlang zijn huis niet uit. Terugkerende angsten hielden zijn leven in hun greep. Dankzij antidepressiva, in combinatie met intensieve therapie, leidt de Bredanaar weer een normaal bestaan. Maar de negatieve berichten maken hem ook onzeker: hoe gevaarlijk is zijn dagelijkse pilletje?