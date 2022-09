Uitbreiding van Treeport van de baan, buurtschap kan opgelucht adem halen

RIJSBERGEN - Inwoners van buurtschap Oekel in Rijsbergen waren fel tegen de plannen voor de derde fase van Business Centre Treeport (BCT). Met een aangenomen motie is die uitbreiding uit de plannen geschrapt, al is het nog steeds de vraag hoe concreet die waren.

In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe Zundert er over 20 jaar uit moet zien. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, wonen en bedrijven, maar ook wat betreft gezondheid en cultuur. Grofweg is ingetekend waar ruimte is voor wat.

In die omgevingsvisie verscheen ook een derde fase van BCT, terwijl fase twee nog niet eens ontwikkeld is. Door een motie gesteund door de voltallige raad is fase drie van het Business Centre Treeport uit de plannen geschrapt.

Raadsleden uitgenodigd

Buurtschap Oekel kijkt uit op het gebied. De verdere uitbreiding van het BCT zagen zij niet zitten. Inwoner André Hereijgers is dan ook heel blij dat BCT 3 uit de plannen geschrapt wordt. ,,Het is heel positief, we zitten er niet op te wachten.” Ze waren ook niet gerustgesteld nadat de wethouder eerder zei dat BCT fase drie ‘niet bestaat’.

Afgelopen zaterdag nodigde Hereijgers de raadsleden uit. ,,We hebben om het BCT-terrein gelopen”. Zo konden de gemeenteraadsleden de situatie zelf zien. Toen al kreeg hij de indruk dat raadsleden zijn bezwaren begrepen.