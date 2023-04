Twee mensen naar ziekenhuis door woningbrand in Oosterhout, valkparkiet dood door rook

amateurvoetbal Sponsoren en fans zien Unitas’30 uit de beker geknikkerd worden: ‘We moeten ons veront­schul­di­gen’

Unitas’30 nam het in eigen huis op tegen SVOD’22 in de achtste finale van het bekertoernooi. Door de vereniging was er van alles georganiseerd om er een feestavond van te maken, maar de hoofdrolspelers hielpen niet mee: 2-5.